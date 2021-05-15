Florya'ya şampiyonluk primi müjdesi

Galatasaray'da Malatyaspor maçı öncesinde şampiyonluk primi konusunda kesenin ağzı açıldı.



Başkan Mustafa Cengiz, beklenen prim müjdesini 2. Başkan Abdurrahim Albayrak vasıtasıyla Florya'ya gönderdi.



Mevcut şampiyonluk ve galibiyet primine ek olarak, takımın mutlu sona ulaşması halinde oyunculara ekstra toplam 1 milyon Euro (yaklaşık 10.2 milyon TL) daha dağıtılacağı açıklandı. Haber Florya'ya ulaşır ulaşmaz, oyuncular arasında büyük sevinç ve heyecan yaşandı.



