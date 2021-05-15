Florya'ya şampiyonluk primi müjdesi

Galatasaray'da Malatyaspor maçı öncesinde Florya'ya prim müjdesi ulaştı

Haber; Fanatik
Abone Ol
Florya'ya şampiyonluk primi müjdesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2021 12:48
Galatasaray'da Malatyaspor maçı öncesinde şampiyonluk primi konusunda kesenin ağzı açıldı.

Başkan Mustafa Cengiz, beklenen prim müjdesini 2. Başkan Abdurrahim Albayrak vasıtasıyla Florya'ya gönderdi.

Mevcut şampiyonluk ve galibiyet primine ek olarak, takımın mutlu sona ulaşması halinde oyunculara ekstra toplam 1 milyon Euro (yaklaşık 10.2 milyon TL) daha dağıtılacağı açıklandı. Haber Florya'ya ulaşır ulaşmaz, oyuncular arasında büyük sevinç ve heyecan yaşandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.