'Florya ruhu' nasıl geri döndü?

Yaşadığı onca sıkıntıya rağmen ligin zirvesine çıkan Galatasaray'da başarının sırrı 'Florya Ruhu' oldu. İşte bu ruhu getiren faktör...



Geçen sezon sürekli sahaya 11 yabancıyla çıkan Cimbom yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.



İŞLER BİR ANDA DEĞİŞTİ!



Bu sezon Arda'nın liderliğinde yerlilerin dümene geçmesi işleri değiştirdi. Taylan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Oğulcan, Okan, Ömer ve Fatih takıma önemli katkı verdi.



ENERJİYİ YUKARIYA ÇEKTİ



Yerli futbolcular geçen sezon gollerin yüzde 25'ini atarken, bu sezon yüzde 36'sını kaydetti. Her maçta en az 4-5 yerli yıldızın 11'de yer bulması takımın enerjisini yukarıya çekti.



TERİM ÇOK İYİ HARMANLADI



Takımın en çok süre alan iki ismi Taylan ve Emre Kılınç oldu. Terim'in yerli ve yabancıları iyi harmanlaması, krizlere rağmen Aslan'a liderliği getirdi.





