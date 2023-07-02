Florya'nın neşe kaynağı Mertens

Galatasaray ile olan sözleşmesi 1 yıl daha uzayan Dries Mertens, kendisine verilen iznin tamamlanmasıyla döndüğü Florya'da neşe kaynağı oldu. Belçikalı yıldız, genç oyuncularla da yakından ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Florya'nın neşe kaynağı Mertens
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02 Temmuz 2023 11:30
Galatasaray'da kendisine verilen iznin tamamlanmasıyla takıma katılan Dries Mertens, Florya'ya ayak basar basmaz takımın neşe kaynağı oldu.

Galatasaray'la olan mukavelesi 1 yıl daha uzayan 36 yaşındaki futbolcu, özellikle genç oyuncularla yakından ilgileniyor.

Takım arkadaşlarıyla da sık sık şakalaşan Belçikalı forvetin, ilerleyen yaşına rağmen antrenmana gayet fit katıldığı ve kilosunu büyük ölçüde korumayı başardığı öğrenildi.



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