Florya'nın 'havası suyu' işe yarıyor!

Bu sezon Roma'da 17 maça çıkan Nicolo Zaniolo 2 gol-1 asistlik performans sergilemişti. Zaniolo, Roma'daki istatistiğine yeni takımı Galatasaray'da 60 dakikada ulaştı.



Alanya'da 1 gole imzasını koyan İtalyan yıldız, İstanbulspor maçında önce gol atıp sonra Dubois'e gol pası verdi. Sarı-kırmızılı takıma kısa sürede uyum sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, akıllara bir başka dünya yıldızı Icardi'yi getirdi. Arjantinli golcü de sorunlu imajla geldiği Florya'da tesis personelinden takım arkadaşına kadar herkesle kaynaşmış ve kalitesini sahaya yansıtmıştı.



Florya'daki ortamdan pozitif etkilenen Zaniolo da Icardi gibi verimli olacağını gösterdi. Teknik direktör Okan Buruk, Nicolo Zaniolo'ya göre hücum planları hazırlamaya başladı. Kasımpaşa maçında ilk kez Aslantepe'ye çıkacak yıldız oyuncu, Dries Mertens yetişmezse 11'de görev yapacak.



ZANİOLO'YA MESAJ: "DEVAM ET! BU SENSİN"



Roma'da geçirdiği zor günlerin ardından G.Saray'da hayata dönen Nicolo Zaniolo'nun performansı, ailesinin de yüzünü güldürdü. İtalyan oyuncunun kız kardeşi Benedetta, ağabeyinin gülerkenki fotoğraflarını paylaşıp, "Tekrar gülümsemeni gördüğüm için gurur duyuyorum. Devam et. Bu sensin. Seni seviyoruz" yorumunu yaptı.



