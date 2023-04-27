Florya'da sert rüzgar: Okan Buruk uyardı!

Galatasaray, 1 günlük iznin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.



Teknik direktör Okan Buruk'un bu çalışmada, Karagümrük maçında yapılan hataları tek tek göstererek oyuncularına sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi.



Buruk takımla konuşacak



Yönetimden destek alan Okan Buruk'un bugün yapılacak taktik prova öncesi oyuncularıyla bir konuşma yapacağı öğrenildi.



Aslan'ın hocası, öğrencilerine zorlu maçın önemini ve deplasmanda karşılaşmaları muhtemel atmosferi anlatacak ve tüm oyuncularından hem dikkatli hem de konsantre olmalarını isteyecek.



