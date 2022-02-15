Galatasaray'a ilk olarak Fatih Terim'in yardımcısı olarak geleceği söylenen, Terim'in görevine son verilmesinin ardından ise teknik direktör olarak göreve başlayan Domenec Torrent'in takımın üzerindeki otoritesinin zayıf olduğu ve futbolcular arasında disiplini sağlamakta zorlandığı öne sürülüyor.



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Torrent'in antrenman sisteminden memnun olmadığı iddia edilen Galatasaraylı futbolcuların, kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde İspanyol çalıştırıcı ile ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtiliyor. Ayrıca alınan kötü sonuçlar sonrası takımdaki geleceği tartışılan Torrent'in görevine son verilebileceği iddiaları da İspanyol hocanın Florya'daki otoritesini zayflatıyor. Yönetimin de ayrılık haberleri ile ilgili bir açıklama yapmamasının Torrent'in takımın üzerinde hakimiyet kurmasını engellediği düşünülüyor.









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