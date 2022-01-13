Galatasaray'da üst üste flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından 1 gün içinde Domenec Torrent'i İstanbul'a getiren Sarı-Kırmızılı yönetim Florya'da başlattığı geniş çaplı değişimi sürdürüyor. Futbolun başına bir isim getirmeyi düşünen Başkan Burak Elmas sürpriz bir tercih yaptı.



Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Emir Kıvırcık oldu. Galatasaray Divan Kurulu üyesi olan Emir Kıvırcık aynı zamanda araştırmacı ve yazar. Galatasaray tarihiyle alakalı önemli kitapları kaleme alan Kıvırcık'ın kısa süre içinde Florya'da iş başı yapacağı öğrenildi.



Kıvırcık yeni teknik direktör Torrent ve yönetim arasında köprü vazifesi görecek. Kıvırcık ayrıca transfer planlamasında da aktif rol oynayacak.









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