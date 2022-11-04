Galatasaray gol çalışıyor... Sezon başından beri skor üretme konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş derbisi öncesinde bu krize çare arıyor. Teknik direktör Okan Buruk, dev mücadele yaklaştıkça, Florya'daki çalışma temposunu artırırken, dünkü antrenmanın ana bölümünü, savunma ve bitiricilik provalarına ayırdı. Okan hocanın özellikle gol çalışmasında Icardi, Mertens, Rashica ve Kerem gibi yıldızlarıyla özel olarak ilgilendiği öğreildi. Beşiktaş derbisinde de hücum hattında bu dörtlünün birlikte yer alması bekleniyor.



ÖNDE BASKI PLANLIYOR



İşin savunma kısmında ise defans çizgisini öne çıkarıp, orta saha oyuncularını da rakip kaleye doğru yaklaştıran Okan hocanın, Beşiktaş karşısında tamamen hücum prese dayalı bir oyun anlayışını deneyeceği belirtiliyor.







