Florya'da endişe hakim!

Galatasaray'da zorlu Trabzonspor maçı öncesi gergin bekleyiş hakim...



Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılarda, ilk 3 haftada sergilenen futbolun tatmin etmemesi ve bazı oyuncuların mutsuzluğu endişe yarattı.



Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bu durumun tersinin yaşandığı ve ezeli rakibin oyuncuların müthiş bir kenetlenme içinde bulunduğu dikkatlerden kaçmadı. Ancak Galatasaray'da bu tablonun henüz yaşanmaması, sarı-kırmızılıları tedirgin etti.



Florya'daki bu havayı dağıtmak için Ümraniye maçı sonrası oyuncularına iki gün izin veren Teknik Direktör Okan Buruk'un, takımın tamamının bu durumdan etkilenmemesi için harekete geçtiği öğrenildi.



Buna karşın şans bulamayan ve kadroya giremeyen oyuncuların yaydığı negatif etkinin sıkıntı yaratmasından çekinildiği öğrenildi.



ERDEN TİMUR GÖRÜŞTÜ



Kerem ve Yunus'un formsuzluğunun ise en kısa sürede son bulmasının beklendiği belirtildi. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un özel görüşmeler gerçekleştirdiği iki ismin ücretlerinde de kısa dönemde iyileştirmeler yapılacağı bildirildi. Bu noktada görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.



