Florya'da dev buluşma

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığındaki ikinci yönetim kurulu toplantısı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Haber; Milliyet
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Florya'da dev buluşma
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28 Haziran 2021 08:44
Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığındaki ikinci yönetim kurulu toplantısı salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak. Geçen hafta ilk toplantıyı Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştiren Elmas ve ekibi, tesislerdeki bu toplantıyla önemli bir mesaj verecek.

FATİH TERİM'E DAVET

Son dönemde yönetim ile Florya arasında yaşanan fikir ayrılıklarının kulübe büyük zararlar verdiğini düşünen Elmas, bu nedenle futboldakileri motive etmeyi planlıyor.

Florya'da yapılacak toplantıya Terim'in de davet edilmesi bekleniyor.




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