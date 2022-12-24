Florya'da büyük endişe!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile beraber Leo Dubois, Yusuf Demir ve Milot Rashica gibi isimlerin de gribe yakalandığı belirtildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Florya'da büyük endişe!
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24 Aralık 2022 10:03
Leo Dubois
Leo Dubois
Galatasaray
Galatasaray'da Keçiörengücü karşısında hayal kırıklığı yaratan Leo Dubois'in performansının kötü olmasının nedeni ortaya çıktı.

Fransız oyuncunun grip olduğu ve bu sebeple performansının düştüğü öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk ile beraber Dubois, Yusuf Demir ve Rashica gibi isimlerin de gribe yakalandığı belirtildi.

Florya'daki grip salgınından takımın olumsuz etkilendiği ifade edildi. Yönetim ve teknik heyet, hastalıkların daha da artmasından endişe ediyor. 

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