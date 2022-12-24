Galatasaray'da Keçiörengücü karşısında hayal kırıklığı yaratan Leo Dubois'in performansının kötü olmasının nedeni ortaya çıktı.Fransız oyuncunun grip olduğu ve bu sebeple performansının düştüğü öğrenildi.Teknik direktör Okan Buruk ile beraber Dubois, Yusuf Demir ve Rashica gibi isimlerin de gribe yakalandığı belirtildi.Florya'daki grip salgınından takımın olumsuz etkilendiği ifade edildi. Yönetim ve teknik heyet, hastalıkların daha da artmasından endişe ediyor.