Florin Bratu: "Fatih Terim, Sumudica'yı çok beğeniyor"

Emekli Rumen futbolcu Florin Bratu, Sumudica hakkında Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'le olan görüşmeyi anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Florin Bratu: 'Fatih Terim, Sumudica'yı çok beğeniyor'
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25 Aralık 2020 16:15
Emekli Rumen futbolcu Florin Bratu, Türkiye'de performansı parlayan Sumudica hakkında açıklamalarda bulundu ve Fatih Terim'le olan konuşmasını anlattı.

Bratu, 3 hafta önce Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'le telefonda konuştuklarını ve deneyimli hocanın meslektaşını övdüğünü söyledi.

"RAKİPLERİN SAYGISINI KAZANDI"

40 yaşındaki Bratu açıklamasında; "İşte Marius Sumudica bu! Beni zor zamanlarda arayan ve merak eden birisidir. 3 hafta önce Fatih Terim'le konuştum. Sumudica hakkında övgüler yaptı ve bu harika bir şey. Bu Türkiye'de başarılı olduğunu ve rakiplerinin saygısını kazandığını gösteriyor." dedi.

Emekli futbolcu Florin Bratu, bir dönem Galatasaray'a transferi konuşulan isimler arasında yer alıyordu.

Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK başarılı görüntüsü ile dikkat çekiyor. Takım ligde sadece 1 kez yenilirken, 5. sıraya kadar da yükseldi.



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