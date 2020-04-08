Galatasaray'ın sezon sonunda yolların ayrılacağı Florin Andone için transfer iddiası ortaya atıldı.
Bonservisi Brighton'da olan tecrübeli golcü için Premier Lig'den bir takım devreye girdi.
Kasımpaşalı eski futbolcu Trezeguet'in de formasını giydiği Aston Villa, Florin Andone'yi transfer listesine aldı.
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Bonservisi Brighton'da olan tecrübeli golcü için Premier Lig'den bir takım devreye girdi.
Kasımpaşalı eski futbolcu Trezeguet'in de formasını giydiği Aston Villa, Florin Andone'yi transfer listesine aldı.
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