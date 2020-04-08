Florin Andone'ye Premier Lig'den talip çıktı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezon kadroda düşünmediği Florin Andone'ye talip var.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Florin Andone'ye Premier Lig'den talip çıktı
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08 Nisan 2020 10:43
Galatasaray'ın sezon sonunda yolların ayrılacağı Florin Andone için transfer iddiası ortaya atıldı.

Bonservisi Brighton'da olan tecrübeli golcü için Premier Lig'den bir takım devreye girdi.

Kasımpaşalı eski futbolcu Trezeguet'in de formasını giydiği Aston Villa, Florin Andone'yi transfer listesine aldı.

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