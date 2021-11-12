Florin Andone, İspanya'da aradığını bulamadı

Brighton'dan yaz transfer döneminde Cadiz'e kiralanan Florin Andone'nin, kariyerinde sıkıntılı zamanlar geçirdiği ifade edildi.



3 MAÇTA 110 DAKİKA



İngiliz medyasında yer alan haberlerde; İspanyol ekibinde bu sezon 3 maçta sadece 110 dakika süre alabilen Rumen futbolcunun, geleceğinin belirsizliğini koruduğu aktarıldı.



Cadiz'de aradığını bulamayan 28 yaşındaki forvetin, Ocak ayında Brighton'a dönme ihtimalinin de bulunduğu ancak İngiliz ekibinin teknik direktörü Graham Potter'ın, kendisine daha önce takımda süre şansı vermediği hatırlatıldı.



2019-2020 SEZONUNDA GALATASARAY'A KİRALANDI



Florin Andone, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a kiralık olarak transfer oldu. Sarı-kırmızılılarda 12 maçta forma giyen forvet oyuncusu, 2 kez fileleri havalandırabildi. Söz konusu sezonda Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Andone'nin çapraz bağları yırtıldı.





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