Florin Andone 2020 yılında sahaya çıkamayacak

Galatasaray'da kiralık olarak forma giydikten sonra takımı Brighton'a geri dönen Florin Andone 2020 yılının kalan bölümünde sakatlığı nedeniyle maçları kaçıracak.



Rizespor, maçında sakatlanan Andone, Galatasaray döneminde sadece 12 maça çıkabildi. Çapraz bağ kopması yaşayan forvet oyuncusunun Brighton ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Brighton teknik direktörü Graham Potter, oyuncunun sakatlığı atlatma sürecinde takip edileceğini ve destek verileceğini açıkladı.



FATİH TERİM NE DEDİ?



Fatih Terim, 27 yaşındaki forvetin Çaykur Rizespor maçındaki sakatlığından sonra; "Emre Akbaba gibi Muslera da aynı şekilde sakatlandı, ayağında kırık var. Andone'nin de ayak bağları kaptı. Uzun bir dönem bizimle olamayacaklar. Muslera ve Andone bizim için önemli kayıplar, çok üzgünüm." demişti.







