Florida'da artan KOVID-19 vaka sayısı, NBA oyuncuları ve yöneticilerini endişelendiriyor!

ESPN'den Baxter Holmes ve Zach Lowe, Florida'daki artan KOVID-19 vakası sayısının, ligdeki oyuncular ve takım yöneticileri arasında endişe yarattığını bildirdiler.



Florida Cumartesi günü 4.049 yeni vaka kaydetti ve üst üste üçüncü gün için yeni bir rekor kırdı.



Başkan Adam Silver'ın, bir takım yöneticisinin "gergin bir şekilde geçtiğini" belirttiği son görüşmesinde yükselen oranların farkında olduğu belirtildi.



Silver'ın, Orlando'da sezonu sürdürme planına devam etme konusundaki kararlılığını ve güvenini dile getirdiği kaydedildi.



Oyuncuların, çoğu yeni vakanın Orlando'da olmamasına rağmen, bu hafta başında Walt Disney World çalışanlarının test edilmeyeceklerine dair endişelerini dile getirdikleri söylendi.



NBA sözcüsü Mike Bass, ESPN'e verdiği demeçte, ligin "Florida ve Orange County'deki verileri yakından izlediğini ve planlarıyla ilgili olarak Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği, halk sağlığı yetkilileri ve tıp uzmanları ile işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini" açıkladı.



NBPA genel menajeri Michele Roberts, Disney çalışanlarına kısıtlama ekleme olasılığı hakkında konuşsa da, birçok Disney çalışanının sendikada olduğu göz önüne alındığında bunun mümkün olmayabileceği düşünülüyor.



