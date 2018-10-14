Florida Mayhem üç transfer birden yaptı!



Overwatch League takımlarından geçen sezonu 11. bitiren ve 7-33 skor yapan Florida Mayhem üç Koreli oyuncuyla anlaştı. Transferler Twitter üzerinden duyuruldu.









[Pending OWL Approval] We are excited to announce the signings of Jun-Soo "@Meta_Kris" Choi, Sang-Bum "@BQB_kr" Lee, and Sang-Won "@Swon_ow" Yoon for the 2019 season of the Overwatch League!



— Florida Mayhem (@FLMayhem) 14 Ekim 2018





İlk transfer, Jun-Soo "Kris" Choi, 2016'dan beri Meta Athena oyuncusu. Overwatch Contenders 2018'de playofflara kalamayan Meta Athena, Contenders'ta kalmak için Trials maçlarına çıktı fakat başarılı olamadı. Sezon 3'te ise Open Division'dan tekrar Contenders'a çıkmayı deneyen takım bunu da başaramadı ve bir sezon daha Contenders'tan uzakta kaldı. Buna rağmen Support oyuncuları Kris, Overwatch League'de bir takıma transfer olmayı başardı.



Sang-Bum "BQB" Lee, X6-Gaming'in DPS oyuncusu sezon 1'de Contenders'ta şampiyonluk yaşadı. Şimdi ise yolu Overwatch League'e düştü.



Sang-won "Swon" Yoon, tank oyuncusu olduğu NRG ile Contenders'tan düşmedi fakat şampiyon da olamadı. Sezon 1 ve 2'de playofflara kalmayı başardılar ve sonrasında NRG'den, Florida Mayhem'e katılmak için ayrıldı.



Takımda Koreli olmayan geriye sadece iki oyuncu kaldı. BunlarKevyn "TviQ" Lindström, İsveçli ve Damon "Apply" Conti, o da Amerikan.



Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk



