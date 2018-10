Florida Mayhem üç transfer birden yaptı!

Overwatch League takımlarından geçen sezonu 11. bitiren ve 7-33 skor yapan Florida Mayhem üç Koreli oyuncuyla anlaştı. Transferler Twitter üzerinden duyuruldu.









[Pending OWL Approval] We are excited to announce the signings of Jun-Soo "@Meta_Kris" Choi, Sang-Bum "@BQB_kr" Lee, and Sang-Won "@Swon_ow" Yoon for the 2019 season of the Overwatch League!



— Florida Mayhem (@FLMayhem) 14 Ekim 2018