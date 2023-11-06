Bundesliga'da liderliğini sürdüren Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncularına talipler artıyor.



ESPN'de yer alan habere göre; Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Liverpool, Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncusu Florian Wirtz'i listesine ekledi.



İngiliz devinin, teknik direktör Jurgen Kloop'un de isteğiyle 20 yaşındaki Alman oyuncu için temaslara başlayacağı belirtildi.



WIRTZ'E İLGİ ÇOK BÜYÜK



Haberde, genç yıldız için Avrupa'nın birçok takımından ilgi olduğu belirtilirken, bu takımların arasında Liverpool'un yanı sıra Bayern Münih, Chelsea ve Arsenal olduğu ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



2027 yılına kadar Bayer Leverkusen ile sözleşmesi bulunan Wirtz, bu sezon takımıyla 15 karşılaşmaya çıktı. Yıldız orta saha bu karşılaşmalarda 6 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Florian Wirtz'in piyasa değeri 85 milyon euro olarak gösteriliyor.



