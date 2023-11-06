Florian Wirtz'e Premier Lig'den dev talip!

Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Bayer Leverkusenli futbolcu Florian Wirtz'e son olarak Premier Lig'in dev takımı Liverpool talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Florian Wirtz'e Premier Lig'den dev talip!
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06 Kasım 2023 19:00
Son güncelleme 06 Kasım 2023 19:29
Bundesliga'da liderliğini sürdüren Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncularına talipler artıyor. 

ESPN'de yer alan habere göre; Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Liverpool, Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncusu Florian Wirtz'i listesine ekledi. 

İngiliz devinin, teknik direktör Jurgen Kloop'un de isteğiyle 20 yaşındaki Alman oyuncu için temaslara başlayacağı belirtildi. 

WIRTZ'E İLGİ ÇOK BÜYÜK 

Haberde, genç yıldız için Avrupa'nın birçok takımından ilgi olduğu belirtilirken, bu takımların arasında Liverpool'un yanı sıra Bayern Münih, Chelsea ve Arsenal olduğu ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

2027 yılına kadar Bayer Leverkusen ile sözleşmesi bulunan Wirtz, bu sezon takımıyla 15 karşılaşmaya çıktı. Yıldız orta saha bu karşılaşmalarda 6 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Florian Wirtz'in piyasa değeri 85 milyon euro olarak gösteriliyor.

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