Florian Kohfeldt: "Fenerbahçe sonrası Kruse'yi istedik"

Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, Union Berlin'de oynayan Max Kruse için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Florian Kohfeldt: 'Fenerbahçe sonrası Kruse'yi istedik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2021 16:52
Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Max Kruse ile görüştüklerini ancak kadrolarına katamadıklarını söyledi.

33 yaşındaki oyuncunun çok yetenekli olduğunu belirten Kohfeldt, "Max Kruse, yanındakileri de iyileştiren bir futbolcu. Goller atabilir ve asistler yapabilir. Boşlukları değerlendirmekte inanılmaz iyi. Bundesliga'da gerçekten fark yaratan bir oyuncu, buna kuşku yok. Onu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kadromuza tekrar katmak isterdik ama farklı bir karar verdi. İyi bir sezon geçirdiği için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Union Berlin'de 18 maça çıkan Kruse, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.