Florian Kohfeldt: 'Fenerbahçe sonrası Kruse'yi istedik'

Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Max Kruse ile görüştüklerini ancak kadrolarına katamadıklarını söyledi.



33 yaşındaki oyuncunun çok yetenekli olduğunu belirten Kohfeldt, "Max Kruse, yanındakileri de iyileştiren bir futbolcu. Goller atabilir ve asistler yapabilir. Boşlukları değerlendirmekte inanılmaz iyi. Bundesliga'da gerçekten fark yaratan bir oyuncu, buna kuşku yok. Onu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kadromuza tekrar katmak isterdik ama farklı bir karar verdi. İyi bir sezon geçirdiği için mutluyum." ifadelerini kullandı.



Bu sezon Union Berlin'de 18 maça çıkan Kruse, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



