Florian Grillitsch'ten Türkiye itirafı

Hoffenheim'dan ayrılmasının ardından Ajax'a imza atan Florian Grillitsch açıklamalarda bulundu.



Transfer döneminde Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere; Fiorentina, Brighton, Birmingham ile adı geçen Avusturyalı orta saha oyuncusu, "Son birkaç hafta benim için kolay geçmedi. Kendimle ilgili bazı şeyler okudum ve bunlar beni etkiledi. Şu anda tüm ayrıntılara girmek istemiyorum ama özellikle gerçekleşmeyen transferlerle ilgili babam ve benim hakkında gerçeğe uygun olmayan iddialar ortaya atıldı" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE SÖZ KONUSU DEĞİLDİ"



"Sportif nedenlerden dolayı Türkiye'ye transfer olmak benim için söz konusu değildi" diyen Grillitsch, "Transferi iptal ettilkeri söylenen Championship takımı Birmingham City ile hiç görüşmedim. Ama bu tarz şeylerden şikayet etmek istemiyorum. Kendime eleştirel olarak bakmayı tercih ediyorum" dedi.



"FUTBOL KİRLİ BİR OYUN"



Transfer döneminde bazı kulüplerle görüşmede hatalar yaptığını kaydeden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Benim için her şey iyi gitmedi, bu konuda bir sorun yok. Bazı insanlara çabuk güvenecek kadar saftım. Futbol, bazen kirli bir iş olabilir, bu yaz bunu öğrendim. Ama tabii ki tüm kararlarımın sorumluluğunu üstleniyorum" diye konuştu.



"Her koşulda bu zamanda yaşadıklarımdan çok şey öğrenebilirim. Şimdi sadece geleceğe bakmak istiyorum. Sonunda tekrar futbol oynayabildiğim için mutluyum" şeklinde konuşan Grillitsch, "Şu anda Ajax'ta olmaktan ve böyle bir kulüpte Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan mutluyum. Ajax inanılmaz taraftarları ve çok fazla geleneği olan dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Bu kulüpte oynamak beni gururlandırıyor" ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.





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