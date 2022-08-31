Florian Grillitsch, Ajax'a transfer oluyor

Uzun süre Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Avusturyalı orta saha Florian Grillitsch, Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax'a transfer olmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Florian Grillitsch, Ajax'a transfer oluyor
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31 Ağustos 2022 17:10
Galatasaray ve Trabzonspor'un da bir dönem listesinde bulunan Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillitsch'in yeni takımı belli oluyor.

Hollanda basınından Telegraaf'ın haberine göre, bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Grillitsch, Hollanda Eredivisie'nin güçlü ekiplerinden Ajax ile anlaşma sağladı. Haberde anlaşmanın 1+1 yıllık olacağı ve Hollanda'dan Feyenoord'un da istediği Grillitsch'in Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Ajax'ı seçtiği belirtildi.

Son 5 sezonunu Hoffenheim'da geçiren Florian Grillitsch, Alman ekibinde çıktığı 151 maçta 8 gol 10 asistlik performans göstermişti.

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