ile birlikte Santos'tan Barcelona'ya kadar olan kariyerinde beraber çalışan menajer, Brezilyalı süper yıldız için açıklamalarda bulundu veiddiaları için çarpıcı sözler sarf etti.Wagner Riberio, 28 yaşındaki oyuncu hakkında yaptığı açıklamada; "" dedi.Neymar'la ilgili Real Madrid iddialarına cevap veren Wagner Riberio, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile olan konuşmasını anlattı.Riberio yaptığı açıklamada; "" dedi.Florentino Perez,döneminden beri süper yıldızlara astronomik paralar harcamasıyla biliniyor. Neymar'ı Barcelona'dan 2017 yılında transfer eden PSG, yıldız oyuncu içinbonservis bedeli ödemişti.