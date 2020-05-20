Neymar ile birlikte Santos'tan Barcelona'ya kadar olan kariyerinde beraber çalışan menajer Wagner Ribeiro, Brezilyalı süper yıldız için açıklamalarda bulundu ve Real Madrid iddiaları için çarpıcı sözler sarf etti.
"PSG'DE KALACAKTIR"
Wagner Riberio, 28 yaşındaki oyuncu hakkında yaptığı açıklamada; "Neymar büyük ihtimalle PSG'de kalacak çünkü futbolun piyasası bir anda değişti. Futbol ekonomisi artık eskisi gibi olmayacak." dedi.
"RÜYASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Neymar'la ilgili Real Madrid iddialarına cevap veren Wagner Riberio, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile olan konuşmasını anlattı.
Riberio yaptığı açıklamada; "Florentino Perez, Neymar'ı Real Madrid'e kazandırmak istediği için defalarca kez Madrid'e gittim. Geçen sene Mayıs ayında ofisindeydim ve bana Neymar'ı transfer etmenin rüyası olduğunu söyledi." dedi.
Florentino Perez, Los Galacticos döneminden beri süper yıldızlara astronomik paralar harcamasıyla biliniyor. Neymar'ı Barcelona'dan 2017 yılında transfer eden PSG, yıldız oyuncu için 222 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.
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"PSG'DE KALACAKTIR"
Wagner Riberio, 28 yaşındaki oyuncu hakkında yaptığı açıklamada; "Neymar büyük ihtimalle PSG'de kalacak çünkü futbolun piyasası bir anda değişti. Futbol ekonomisi artık eskisi gibi olmayacak." dedi.
"RÜYASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Neymar'la ilgili Real Madrid iddialarına cevap veren Wagner Riberio, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile olan konuşmasını anlattı.
Riberio yaptığı açıklamada; "Florentino Perez, Neymar'ı Real Madrid'e kazandırmak istediği için defalarca kez Madrid'e gittim. Geçen sene Mayıs ayında ofisindeydim ve bana Neymar'ı transfer etmenin rüyası olduğunu söyledi." dedi.
Florentino Perez, Los Galacticos döneminden beri süper yıldızlara astronomik paralar harcamasıyla biliniyor. Neymar'ı Barcelona'dan 2017 yılında transfer eden PSG, yıldız oyuncu için 222 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın