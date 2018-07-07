Florentino Perez'in, Ronaldo'ya ayrılması için koyduğu o şart

Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşır sitesinin arka planları Juventus'un rengi siyah beyaz oldu. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Cristiano Ronaldo, iç çamaşır sitesinin arka planını Juventus'un rengi siyah beyaz yaptı. Sitede yapılan bu renk değişikliği ise transferin tamamlandığı iddialarını güçlendirdi.

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olacağı iddiaları dozajını arttırırken, İspanyol basını da gelişmeleri takip etmeye başladı...Marca'nın haberine göre, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gitmesi için, İtalyan ekibinin 100 milyon Euro'luk teklifinin Real Madrid kulübü tarafından kabul edildiği söyleniyor.Şu anda Real Madrid başkanı Florentino Perez için bu transferin gerçekleşmesi için geriye kalan tek şart, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid taraftarına ayrılacağına dair açıklama yapması olduğu kaydedildi.Ronaldo'yu gönderen adam gibi gözükmek istemeyen Florentino Perez, Portekizli oyuncunun basına kendi kararıyla takımdan ayrıldığını belirtmesini ve kulübe bütün her şey için teşekkür etmesini istiyor. Ancak Ronaldo'nun bu şarta uymak konusunda çok hevesli olmadığı düşünülüyor.2014 yılında İspanyol yıldız Xabi Alonso ile aynı yöntemle Real ekibi yollarını ayırmıştı. Xabi Alonso, Real Madrid'in bu şartını kabul edip, "Kulübüm kalmamı istedi, ama sonunda transfer teklifimi kabul etmek durumunda kaldılar. Benim transfer omak isteğim ile gelişen bir olay, onlar bunu istemedi ama benim kararıma saygı gösterdiler." şeklinde bir veda açıklaması yapmıştı.