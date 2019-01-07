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Florentino Perez'in hedefi Eriksen!

Real Madrid'in Tottenham'dan Christian Eriksen'i transfer etmek için aracılar vasıtasıyla görüşmelere başladığı ifade edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Florentino Perez'in hedefi Eriksen!
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07 Ocak 2019 17:39
Real Madrid'in Brahim Diaz sonrası hamlelerine devam etmek istediği ve sıradaki hedefin Christian Eriksen olduğu ifade edildi.

The Independent'ta yer alan habere göre; Eden Hazard'ın Chelsea'de devam edip etmeyeceğinin belli olmaması ve bir türlü karar verememesi nedeniyle Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, gelen raporlar doğrultusunda Tottenham'dan Christian Eriksen'i hedefine aldığı belirtildi. Tottenham ile 1.5 yıllık kontratı kalan Eriksen için 115 milyon Euro bütçe ayıran Perez'in, şimdiden dolaylı olarak görüşmelerin yapıldığı vurgulandı.

Real Madrid Başkanı Perez'in menajerler vasıtasıyla Tottenham ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu transfer için Isco'yu ve üstüne para önerisini de getirdiği yazıldı.

Tottenham'ın Christian Eriksen ile birkaç defa masaya oturmasına rağmen kontrat yenileyememesinin de transferdeki önemli bir nokta olduğunun altı çizildi.

Real Madrid, daha önce Tottenham'dan Luka Modric ve Gareth Bale transferlerini gerçekleştirmişti.

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