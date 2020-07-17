Florentino Perez: 'Zidane, cennetten bir nimet'

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluğu yorumlayan Perez, "Karantina süreci, tüm takım için çok önemliydi. İyi çalıştırıldılar ve mentaliteleri, motivasyonları sadece şampiyonluğu kazanmaya odaklıydı. Kolay değildi, hepsi yüksek efor sarf etti. Bu özel şampiyonluk, Madrid'in tarihine geçti!" ifadelerini kullandı.



"RAMOS BURADA KALACAK, RAHAT OLUN"



Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Sergio Ramos ile ilgili gelen soruya Perez, "Sergio Ramos, her zaman Real Madrid'de kalacak. Herkes rahat olsun. Ramos bizim kaptanımız, muhteşem liderimizdir!" cevabını verdi.



"ZIDANE, CENNETTEN NİMET"



Zidane için Real Madrid Başkanı, kısa olarak "Zinedine Zidane, cennetten bir nimet gibi! Yıllarca bizimle kalmasını istiyorum!" yorumunu yaptı.



"BALLON D'OR BENZEMA'NIN HAKKI"



Benzema'nın 21 gol ve 8 asistlik performansı sorulan Perez, "Ballon d'Or, Karim Benzema'nın hakkı. Bu yıl ondan daha iyi birini görmedim." cevabını verdi.



"TRANSFER YAPACAĞIZ"



Gelecek sezon için kadroyu güçlendirip güçlendirmeyecekleri yönündeki soruya, "Oyunculara 'Maaşınızda indirim yapın' dedikten sonra birini transfer etmek çok zor. Real Madrid, transfer yapacak ama önce şu koronavirüs krizinden kurtulalım. Ekonomik olarak en zor yılımızı geçiriyoruz. Tüm bunlardan da güçlenerek çıkacağız." cevabını veren Perez, konuşmasını noktaladı.



