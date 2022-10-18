Florentino Perez, "Mbappe haberlerinden sıkıldım"

Real Madrid başkanı Florentino Perez, son günlerde yeniden gündeme gelen Mbappe iddialarıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Florentino Perez, 'Mbappe haberlerinden sıkıldım'
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18 Ekim 2022 02:02
Real Madrid Başkanı Florentino Perez Ballon d'Or ödül töreninde yeniden gündeme gelen flaş Kylian Mbappe haberleriyle ilgili konuştu.

Deneyimli başkan kendisine sorulan Mbappe sorusuna, "Artık Mbappe haberlerinden sıkıldım ve okumuyorum. Takımdaki Rodrygo ve Vinicius ileride Ballon d'Or kazanma olasılığı yüksek oyuncular. Harika bir gelecek bizi bekliyor" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Kylian Mbappe'nin PSG ile sezon başında sözleşme yenilemesine rağmen Real Madrid'e transfer olacağına yönelik spekülasyonlar ayyuka çıkmıştı.

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