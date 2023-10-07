Florentino Perez koronavirüse yakalandı

İspanyanın köklü kulüplerinden Real Madrid'de çarpıcı bir gelişme yaşandı.
El Chiringuito'nun haberine göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Real Madrid'in evinde Osasuna ile oynayacağı maça katılım gösteremeyecek.
76 yaşındaki Perez, 2 döneme bölünmüş şekilde 20 yıldır Real Madrid başkanlığını yürütüyor.
El Chiringuito'nun haberine göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Real Madrid'in evinde Osasuna ile oynayacağı maça katılım gösteremeyecek.
76 yaşındaki Perez, 2 döneme bölünmüş şekilde 20 yıldır Real Madrid başkanlığını yürütüyor.