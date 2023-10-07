Florentino Perez koronavirüse yakalandı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in koronavirüse yakalandığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Florentino Perez koronavirüse yakalandı
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07 Ekim 2023 17:02
İspanyanın köklü kulüplerinden Real Madrid'de çarpıcı bir gelişme yaşandı.

El Chiringuito'nun haberine göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Real Madrid'in evinde Osasuna ile oynayacağı maça katılım gösteremeyecek.

76 yaşındaki Perez, 2 döneme bölünmüş şekilde 20 yıldır Real Madrid başkanlığını yürütüyor.

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