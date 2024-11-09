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Florentino Perez'in Mbappe çözümü: Arda Güler

Real Madrid yönetimi, milli yıldız Arda Güler'in daha fazla forma şansı bulmasını istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Florentino Perez'in Mbappe çözümü: Arda Güler
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09 Kasım 2024 14:49
Real Madrid yönetimi, milli yıldız Arda Güler'in daha fazla forma şansı bulmasını istiyor.

Marca'nın haberine göre; Arda'nın ilk 11'de başlamasını beklemeyen yönetim, oyuna bu kadar az girmesi sebebiyle teknik direktör Carlo Ancelotti'ye kızgın.

MBAPPE'YE ÇARE ARDA GÜLER

Öte yandan haberde; Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, formsuzluğu sebebiyle eleştirilen Kylian Mbappe'nin de Arda Güler ile iyi bir uyum yakalayacağını düşündüğü kaydedildi.

Ayrıca habere göre; Arda Güler, Carlo Ancelotti'de yarattığı güvensizlik duygusunun sebebini bir türlü anlayamıyor.
 Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 11 maçta 292 dakika süre aldı.

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