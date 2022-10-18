Florentino Perez'den Neymar itirafı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Paris Saint-Germain forması giyen Neymar'a 2011 yılında transfer teklifi yaptıklarını söyledi.



Perez, Neymar'ın 2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya transferinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yargılandığı davaya tanık olarak katıldı. Perez, "Yaklaşık 10 yıl önce Neymar ile ilgileniyorduk. Ancak ben ve Neymar bu konu hakkında konuşmadık" dedi.



O dönemde yıldız futbolcunun serbest kalma bedelini bilmediğini söyleyen İspanyol spor adamı, "2011'de Neymar için 45 milyon euro teklif ettik. Belgelerden bildiğim kadarıyla yaptığımız tek teklif bu. Futbolcular, istedikleri kulüplere gidebilir. Neymar da Barcelona'ya gitmek istedi ve oraya transfer oldu" ifadelerini kullandı.



Perez, ayrıca mahkemede Neymar'la hiç yüz yüze görüşmediğini ve birbirlerini tanımadıklarını söyledi.





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