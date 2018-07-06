'nun'a transfer olacağı iddiaları dünya futbol gündemini sarsarken konu hakkında Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den flaş açıklama geldi.İtalyan basınının haberine göre Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile görüşen Perez, Cristiano Ronaldo için Juventus'tanbonservis ücreti istedi. İtalyan ve İspanya basını, transferin 100 milyon Euro'ya biteceğini iddia etmişti. Perez'in Portekizli yıldızı 100 milyon Euro'ya satmayacağı en fazla'ya inebileceği kaydedildi.Öte yandan Portekiz basını, Ronaldo'nun Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin isteğinden etkilendiği için Juventus'u seçtiğini belirtti. Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile arasının bozuk olduğu uzun bir süredir konuşulan Ronaldo'nun Agnelli'den ise iyi bir elektrik aldığı iddia edildi.Juventus Başkanı Agnelli'nin geçtiğimiz gün Ronaldo'yu tam 28 kez aradığı ve transfer için ikna etmeye çalıştığı, 33 yaşındaki yıldızın da bu yoğun istek karşısında bir hayli etkilendiği belirtildi.Cristiano Ronaldo, sezonun sona ermesiyle birlikte transfer açıklamalarını yaparken her zaman ''Sorun para değil'' demiş ve başka sorunlar olduğunu ima etmişti.