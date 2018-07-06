Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olacağı iddiaları dünya futbol gündemini sarsarken konu hakkında Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den flaş açıklama geldi.
İtalyan basınının haberine göre Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile görüşen Perez, Cristiano Ronaldo için Juventus'tan 150 milyon Euro bonservis ücreti istedi. İtalyan ve İspanya basını, transferin 100 milyon Euro'ya biteceğini iddia etmişti. Perez'in Portekizli yıldızı 100 milyon Euro'ya satmayacağı en fazla 130 milyon Euro'ya inebileceği kaydedildi.
BAŞKANLAR, TRANSFERİ ETKİLEDİ
Öte yandan Portekiz basını, Ronaldo'nun Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin isteğinden etkilendiği için Juventus'u seçtiğini belirtti. Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile arasının bozuk olduğu uzun bir süredir konuşulan Ronaldo'nun Agnelli'den ise iyi bir elektrik aldığı iddia edildi.
RONALDO'YU 28 KEZ ARADI
Juventus Başkanı Agnelli'nin geçtiğimiz gün Ronaldo'yu tam 28 kez aradığı ve transfer için ikna etmeye çalıştığı, 33 yaşındaki yıldızın da bu yoğun istek karşısında bir hayli etkilendiği belirtildi.
Cristiano Ronaldo, sezonun sona ermesiyle birlikte transfer açıklamalarını yaparken her zaman ''Sorun para değil'' demiş ve başka sorunlar olduğunu ima etmişti.
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İtalyan basınının haberine göre Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile görüşen Perez, Cristiano Ronaldo için Juventus'tan 150 milyon Euro bonservis ücreti istedi. İtalyan ve İspanya basını, transferin 100 milyon Euro'ya biteceğini iddia etmişti. Perez'in Portekizli yıldızı 100 milyon Euro'ya satmayacağı en fazla 130 milyon Euro'ya inebileceği kaydedildi.
BAŞKANLAR, TRANSFERİ ETKİLEDİ
Öte yandan Portekiz basını, Ronaldo'nun Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin isteğinden etkilendiği için Juventus'u seçtiğini belirtti. Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile arasının bozuk olduğu uzun bir süredir konuşulan Ronaldo'nun Agnelli'den ise iyi bir elektrik aldığı iddia edildi.
RONALDO'YU 28 KEZ ARADI
Juventus Başkanı Agnelli'nin geçtiğimiz gün Ronaldo'yu tam 28 kez aradığı ve transfer için ikna etmeye çalıştığı, 33 yaşındaki yıldızın da bu yoğun istek karşısında bir hayli etkilendiği belirtildi.
Cristiano Ronaldo, sezonun sona ermesiyle birlikte transfer açıklamalarını yaparken her zaman ''Sorun para değil'' demiş ve başka sorunlar olduğunu ima etmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın