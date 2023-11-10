Flöre Dünya Kupası başladı

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Büyük Erkekler Flöre Dünya Kupası, İstanbul'da başladı.



İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde 12 Kasım'a kadar sürecek organizasyona 51 ülkeden 243 sporcu katılıyor.



20 milli eskrimcinin yer aldığı şampiyonanın ilk gününde ön eleme müsabakaları yapılacak. İkinci günde ana tablo karşılaşmalarının gerçekleştirileceği Büyük Erkekler Flöre Dünya Kupası'nın son günü takım müsabakalarıyla tamamlanacak.



Büyük Erkekler Flöre Dünya Kupası'nda Türkiye'yi; Can Alkış, Aras Atasoy, Ada Budak, Baha Baykal Çetinel, Mustafa Burak Çufadar, Yusuf Arhan Doyaroğlu, Alp Eyüpoğlu, Halis Genç, Cem Güneş, Poyraz Ege İlman, Sabit Karatay Kılınç, Kıvanç Kırtay, Turhan Berke Külcü, Batuhan Mazlumoğlu, Sarp Öztürk, Tan Sezer, Poyraz Türker, Hikmet Deniz Yıldız, Korel Yıldız, Erez Deniz Yokuş temsil ediyor.



Takım müsabakalarında ise Can Alkış, Baha Baykal Çetinel, Mustafa Burak Çufadar ve Alp Eyüpoğlu'ndan oluşan Erkekler Flöre Milli Takımı şampiyonluk için mücadele edecek.



Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra; Cezayir, Arjantin, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Fildişi Sahili, Yeşil Burun Adaları, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Mısır, İspanya, Fransa, Büyük Britanya, Almanya, Gana, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, İtalya, Jamaika, Japonya, Kazakistan, Güney Kore, Letonya, Lübnan, Fas, Malezya, Meksika, Hollanda, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Romanya, Senegal, Singapur, Sırbistan, İsviçre, Slovakya, İsveç, Tayvan, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Özbekistan ve Venezuela yer alıyor.









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