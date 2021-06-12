Floor Curling Türkiye Şampiyonası, Adana'da yapılacak

Floor Curling Türkiye Şampiyonası, 17-20 Ağustos tarihlerinde Adana'da düzenlenecek.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler, kadınlar ve karışık kategorilerinde yapılacak şampiyonaya, lisanslı sporcular katılabilecek.
Sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde yapılacak şampiyonaya katılmak için 20 Haziran Pazar gününe kadar başvuruda bulunabilecek
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler, kadınlar ve karışık kategorilerinde yapılacak şampiyonaya, lisanslı sporcular katılabilecek.
Sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde yapılacak şampiyonaya katılmak için 20 Haziran Pazar gününe kadar başvuruda bulunabilecek