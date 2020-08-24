Flick takımıyla gurur duyuyor

Bayern Münih teknik direktörü Hans-Dieter Flick, PSG'yi mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Maça defansif yönlerini ön plana çıkararak başlamayı seçtiklerini belirten Alman teknik adam, "Rakip için zor anlar yaşatan bir takımız. Son dakikaya kadar nasıl defansif oynadığımız düşünüldüğünde bunda başarılıyız. Tam bir takım oyunu oynayarak kupayı kazandık" diye konuştu.



Göreve geldiğinde Bayern Münih'te şampiyonluk havasının olmadığını söyleyen Flick, "Kasım ayında takımın başına geldiğimde Bayern için artık eskisi gibi değil sözlerini okuyordum. Bu yüzden bu zaferimizi herkese armağan ediyorum. Özellikle oyunculara teşekkür ediyorum. Harika bir çalışmanın sonucunda çok mutlu olduk." sözlerini kullandı.



Karşılaşmada özellikle son anlarda yaptığı kurtarışlarla geceye damga vuran Neuer için ise, "Dünyanın en iyi kalecisine sahibiz. Bizi maçın belirli anlarında korudu. Her iki takım için de yüksek tempolu bir maç oynadık" değerlendirmesinde bulundu.



Flick, yeni sezon planlaması ile ilgili henüz başlangıç tarihi de belirlemediğini söylerken takımdan ayrılması gündemde olan Thiago Alcantara'nın da kafasının karışık olduğunu bildiğini ve henüz netleşen bir durum olmadığını belirtti.



