Flick: 'Sadece kendimizi suçlamalıyız'

Almanya teknik direktörü Hansi Flick, Kosta Rika'yı yenmelerine rağmen elendikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



Flick büyük hayal kırıklığı içinde olduklarını söyleyerek sözlerine başladı ve "Hayal kırıklığımız çok büyük. İspanya'yı suçlamıyorum, diğer takımlara asla bakmıyoruz. Sadece kendimizi suçlamalıyız. Özellikle Japonya maçında kazanmamız için yeterli şansımız vardı ama değerlendiremedik" diye konuştu.



Flick istifa edip etmeyeceğine dair olan soruya ise, "Elendiğimiz bir maçın hemen ardından bu soruya yanıt vermek zor. Bunu yakında göreceğiz" sözlerini kullandı.



Son iki Dünya Kupası'nda da gruptan çıkamadıklarını belirterek "Oyuncu gelişiminde daha iyi olmamız gerekiyor. Yıllardır 9 numara ve güçlü beklere ihtiyacımız olduğunu haykırarak söylüyoruz. Yıllardır Almanya futbolunu farklı kılan hep savunmamız oldu. Artık köklerimize dönmeliyiz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.



