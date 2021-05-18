Flavio: 'Türkiye Ligi, Brezilya'dan daha zor'

Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Flavio, sezonun sona ermesinin ardından Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.



Flavio yapttığı açıklamada "İyi bir sezon geçirdim. Çok sayıda maç oynadım. Şampiyon Beşiktaş'ı evinde yendik, o maçta iyi oynadım. Böyle önemli maçlar kazandık. Bu yüzden ilk sezonum beklediğimden daha iyi geçti" dedi.



Açıklamalarına devam eden 25 yaşındaki Brezilyalı isim "Hayatım boyunca gelişim gösteremeye odaklandım. Bu sezon iyi yaptığım şeyleri yapmaya çalıştım ve hatalarımı en aza indirdim. Her zaman hatalarınızdan ders almalısınız, geri döndüğümde daha iyi bir sezon geçirmek istiyorum." diye konuştu.



Türkiye ile Brezilya'yı kıyaslayan Flavio, "Adaptasyonum biraz zaman aldı diyebilirim. Süper Lig, Brezilya'ya daha sert ve daha zor. Ancak zamanla adapte oldum ve alıştım." şeklinde konuştu.



