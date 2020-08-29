Flavio: "Trabzonspor'da elimden geleni yapacağım!"

Trabzonspor'un yeni transferi Flavio, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Flavio: 'Trabzonspor'da elimden geleni yapacağım!'
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29 Ağustos 2020 20:22
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Flavio, Samsunspor'a 2-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından konuştu.

Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu belirten Flavio, "Trabzonspor gibi bir kulübün oyuncusu olmaktan dolayı gayet mutluyum. Böyle bir şansın hayatımda az bulacağım bir şans olduğunun da farkındayım, bu yüzden elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Büyük hedefleri olduğunu söyleyen Brezilyalı, "Trabzonspor büyük bir takım ve büyük takımın büyük hedefleri olur. Büyük hedeflere ulaşmaya çalışacağız. Bireysel olarak da başarılı olmak istiyorum ama önemli olan takımın başarısı" dedi.

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