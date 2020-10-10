Flavio, protestonun nedenini açıkladı

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Flavio, Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Flavio yaptığı açıklamada; "Kariyerim boyunca hiç kırmızı kart görmemiştim ama burada kısa sürede 2 kırmızı kart gördüm. VAR ile birlikte artık hata olmaması gerekiyor. VAR olmasına rağmen, takımımızın aleyhine birçok karar olduğunu gördük. VAR varken, böyle şeyler gerçekleşmemeli. Bugün bu yüzden böyle bir protestoya karar verdik." dedi.



