Flavio: 'Gol yemeden devam etmeliyiz'

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından çıktığı 2 karşılaşmadan da sahadan galibiyetle ayrıldı.



Yükselişini sürdürmek isteyen Trabzonspor'da başarılı orta saha oyuncusu Flavio ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.



"SAVUNMAYI TOPARLADIK"



Flavio açıklamasında; "Gol yemememiz gerektiğini biliyorduk. Son iki maçta başardığımız şey buydu. Savunmayı toparladık. Gol yemeden kazanmaya devam etmek zorundayız. Çünkü skoru sıfırda tuttuğunuzda her zaman zafere bir adım daha yakın olursunuz." dedi.



Orta saha oyuncusu; "Biz Trabzonspor'uz, niyetimiz geçen yıl olduğu gibi şampiyonluk mücadelesinde olmak... Ayaklarımızı yere basmak zorundayız. Hala ligin başındayız ve daha yukarılar çıkmak için mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.



