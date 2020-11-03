Flavio, Alanyaspor maçında oynayacak mı?

Yapılan kontrollerde Brezilyalı orta saha oyuncusunun önemli bir sorununun olmadığı tespit edildi.

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Flavio, Alanyaspor maçında oynayacak mı?
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03 Kasım 2020 10:19
Kasımpaşa maçında kasığından sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Flavio bordo mavilileri korkutmuştu.

Yapılan kontrollerde Brezilyalı orta saha oyuncusunun önemli bir sorununun olmadığı tespit edildi. Son idmanın tamamında takımla çalışan Flavio, cumartesi günkü Alanyaspor mücadelesinde sahada olabilecek. Abdulkadir Parmak'ın da dönüşüyle birlikte orta sahada eksik isim kalmadı. Alanya'ya karşı bu kez merkezde Parmak-Baker-Flavio üçlüsü beraber görev yapabilir.



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