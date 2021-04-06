Flavio: 'Açıkça penaltımız verilmedi'

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Flavio, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Oyun içerisinde mevki değiştirmesi hakkında konuşan Flavio, "Orta alanda başladım. Sonra farklı pozisyonda devam ettim. Hocamız nerede isterse orada elimden geleni veririm." dedi.



Karşılaşmada penaltılarının verilmediğini söyleyen bordo - mavili oyuncu, "Hakemlerle ilgili konuşan biri değilim ama gol atacakken rakibin müdahalesiyle yerde kaldım. Açık bir penaltımız verilmedi. O penaltıyla belki de 3 puan alacaktık. Trabzonspor oyuncularıyız, 3 puan için oynuyoruz. İyi oynadık. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanma vakti." ifadelerini kullandı.



Fikstürün kendilerini etkilemediğini söyleyen orta saha oyuncusu, "Üst üste aralık dahi olmadan maç oynuyoruz. Trabzonspor oyuncularıyız. Bunu kaldırabilecek kalitemiz var. Bizi hazırlayacak hocalarımız var. Bu fikstür bizi etkilemiyor." şeklinde konuştu.



