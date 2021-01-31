Flavio: 'Abdullah Avcı'yla mutluyuz'

Trabzonsporlu Flavio, Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.



Flavio açıklamasında; "Gerçekten çok mutluyuz. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu çıkışımızı sürdürecek bir galibiyet oldu. Trabzonspor, çok büyük kulüp. Her zaman yukarıda olmak zorunda. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.



Orta saha oyuncusu maç sonunda; "Hocamız tecrübeli olması dolayısıyla eksik olan yerleri görüyor. Onunla olmaktan mutluyuz. Geldiği ilk andan itibaren takıma değer katıyor." sözlerini sarf etti.



