FLAŞ! Sadio Mane, Dünya Kupası'nda yok

2022 Katar Dünya Kupası'nda sayılı günler kalmışken, turnuvanın sürpriz takımlarından biri olarak görülen Senegal'in yıldızı Sadio Mane'nin turnuvayı kaçıracağı belirtildi.

FLAŞ! Sadio Mane, Dünya Kupası'nda yok
2022 Katar Dünya Kupası, bir yıldız isimden daha mahrum kalacak.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Senegal'in yıldız oyuncusu Sadio Mane, Dünya Kupası'nda takımınının yanında olamayacak.

Kulübü Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlık geçiren Mane'nin, maçın ardından yapılan tetkiklerde tendonlarında bir sakatlık olduğu tespit edildi. Tedavisinin birkaç hafta sürmesi planlanan yıldız oyuncu, Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Sezon başında Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, bu sezon Alman ekibi ile çıktığı 21 maçta 11 gol 4 asistlik performans gösterdi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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