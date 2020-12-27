Flaş Mesut iddiası: Menajeri Juventus'la görüşüyor

Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in yeni adresi merak ediliyor. Orta saha oyuncusu için Amerika ve Arap ülkeleri sıkça konuşulurken, İtalya'dan flaş bir iddia geldi.TuttoSpor'un haberine göre Mesut Özil, menajeri aracılığıyla İtalyan devi Juventus'la iletişime geçti.32 yaşındaki Mesut Özil'in yüklü maaş çeki yüzünden Arsenal'in erken ayrılığa izin vereceği konuşuluyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun, Ocak ayında ayrılması bekleniyor.Ocak'tan itibaren Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun maaşından geriye kalan ücret 10 milyon avro civarında olacak. Arsenal'in bu ücretin yarısını üstlenmesi halinde, Juventus'da diğer yarısını üstlenerek Mesut'u kadrosuna katabilir.Arsenalli Meust Özil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabındaki soru cevapta Juventuslu oyuncular üzerine konuştu.Mesut Özil Twitter'daki yazısında; "" dedi.