Flaş Mesut iddiası: Menajeri Juventus'la görüşüyor

Arsenal'den ayrılığına kesin gözüyle bakılan Mesut Özil, menajeri aracılığıyla Juventus'la iletişime geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Flaş Mesut iddiası: Menajeri Juventus'la görüşüyor
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27 Aralık 2020 21:03
Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in yeni adresi merak ediliyor. Orta saha oyuncusu için Amerika ve Arap ülkeleri sıkça konuşulurken, İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

TuttoSpor'un haberine göre Mesut Özil, menajeri aracılığıyla İtalyan devi Juventus'la iletişime geçti.

6 AYLIK PLAN

32 yaşındaki Mesut Özil'in yüklü maaş çeki yüzünden Arsenal'in erken ayrılığa izin vereceği konuşuluyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun, Ocak ayında ayrılması bekleniyor.

Ocak'tan itibaren Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun maaşından geriye kalan ücret 10 milyon avro civarında olacak. Arsenal'in bu ücretin yarısını üstlenmesi halinde, Juventus'da diğer yarısını üstlenerek Mesut'u kadrosuna katabilir.

RAMSEY VE BUFFON SÖZLERİ

Arsenalli Meust Özil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabındaki soru cevapta Juventuslu oyuncular üzerine konuştu.

Mesut Özil Twitter'daki yazısında; "Gigi Buffon'la beraber oynamayı hayal ediyorum. O harika bir insan ve şampiyon. Ramsey de fantastik bir oyuncu, onunla beraber oynamak güzeldi." dedi.





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