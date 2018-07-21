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Flaş iddia: "Valbuena satış listesinde"

Yaşı ve aldığı yüksek ücret sebebiyle yıldız orta saha oyuncusunun Fenerbahçe günleri sona ermek üzere. Uygun bir teklif gelmesi halinde onunla yollar ayrılacak. Zaten sezon sonuna bırakılırsa bedelsiz ayrılma hakkına sahip olacak.

Kaynak: Akşam
Flaş iddia: 'Valbuena satış listesinde'
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21 Temmuz 2018 08:10
Yeni sezona Cocu'yla başlayan Fenerbahçe'de gidecekler listesi şekillenmeye başladı. F.Bahçe'yle 1 yıl mukavelesi kalan Valbuena konusunda ise karar verildi.

Bonuslarla birlikte takımdan yaklaşık 4 milyon euro kazanan 33 yaşındaki futbolcuya teklif gelmesi halinde gönderilecek. Alınan bilgilere göre çok yüksek bir bonservis bedeli önerilmesine de gerek yok. Takımı gençleştirme kararı alan Fenerbahçe, Valbuena'nın yüksek ücretinden de böylece kurtulmak istiyor.

VERGİ ORANLARI ÇOK YÜKSEK

Bazı Fransız takımlarının onunla ilgilendiği biliniyor. Ancak Fransa'daki yüksek vergi oranları nedeniyle tecrübeli oyuncunun Türkiye'de kazandığı parayı net olarak alması neredeyse imkansız. Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'la sorunlar yaşayan Valbuena, sezona ilk 11'de başlasa da ilerleyen dönemde kendisini yedek kulübesinde bulmuştu. Kocaman o dönem yaptığı açıklamada, "Valbuena takım için oynamayı öğrenmeli. Savunmaya yardım etmesi gerekiyor. Çok top kaybediyor" demişti.

KOCAMAN'LA AYNI FİKİRDE

Hollandalı Teknik Direktör Cocu'nun da Kocaman'la aynı fikirde olduğu öğrenildi. "Toplu defans, toplu hücum" anlayışını benimseyen Phillip Cocu, Valbuena'nın oynatmak istediği sisteme uymayacağını düşünüyor. Fransız futbolcunun, Katar ya da Çin'e gitme ihtimali de var. Zaten elden çıkarılamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılabilecek. Kendisinden büyük işler beklenen tecrübeli futbolcu, Sarı-Lacivertli forma altında beklentilerin uzağında kalmıştı. Bir türlü katkı sağlayamadı.



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