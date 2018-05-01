Flaş iddia; 'Sarri Chelsea'ye, Conte Napoli'ye'

Sezon sonunda hemmenajerihemteknik direktörütakımlarından ayrılması bekleniyor.İtalya basınında yer alan haberlere göre; Maurizio Sarri'nin Chelsea'nin başına geçmesi durumunda Napoli, Antonio Conte için harekete geçecek.Antonio Conte'nin İtalya'nın dönmeye hevesli olduğu ve Napoli'nin teklifine sıcak bakabileceği kaydedildi.Haberde; Napoli'nin listesinde Antonio Conte'nin dışında Simone Inzaghi, Rafa Benitez, Marco Giampaolo ve Unai Emery'nin olduğu belirtildi.