Flaş iddia; 'Sarri Chelsea'ye, Conte Napoli'ye'

İtalya'da flaş takas iddiası! Sezon sonunda hem Chelea'nin menajeri Antonio Conte hem Napoli'nin teknik direktörü Maurizio Sarri'nin takımlarından ayrılması bekleniyor.
İtalya basınında yer alan haberlere göre; Maurizio Sarri'nin Chelsea'nin başına geçmesi durumunda Napoli, Antonio Conte için harekete geçecek.
"TEKLİFE SICAK BAKIYOR"
Antonio Conte'nin İtalya'nın dönmeye hevesli olduğu ve Napoli'nin teklifine sıcak bakabileceği kaydedildi.
Haberde; Napoli'nin listesinde Antonio Conte'nin dışında Simone Inzaghi, Rafa Benitez, Marco Giampaolo ve Unai Emery'nin olduğu belirtildi.
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İtalya basınında yer alan haberlere göre; Maurizio Sarri'nin Chelsea'nin başına geçmesi durumunda Napoli, Antonio Conte için harekete geçecek.
"TEKLİFE SICAK BAKIYOR"
Antonio Conte'nin İtalya'nın dönmeye hevesli olduğu ve Napoli'nin teklifine sıcak bakabileceği kaydedildi.
Haberde; Napoli'nin listesinde Antonio Conte'nin dışında Simone Inzaghi, Rafa Benitez, Marco Giampaolo ve Unai Emery'nin olduğu belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın