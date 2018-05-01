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Flaş iddia; "Sarri Chelsea'ye, Conte Napoli'ye"

Sezon sonunda Maurizio Sarri'nin Chelsea'nin başına geçeceği ve Antonio Conte'nin ise Napoli'yi çalıştıracağı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Flaş iddia; 'Sarri Chelsea'ye, Conte Napoli'ye'
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01 Mayıs 2018 02:55
İtalya'da flaş takas iddiası! Sezon sonunda hem Chelea'nin menajeri Antonio Conte hem Napoli'nin teknik direktörü Maurizio Sarri'nin takımlarından ayrılması bekleniyor.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Maurizio Sarri'nin Chelsea'nin başına geçmesi durumunda Napoli, Antonio Conte için harekete geçecek.

"TEKLİFE SICAK BAKIYOR"

Antonio Conte'nin İtalya'nın dönmeye hevesli olduğu ve Napoli'nin teklifine sıcak bakabileceği kaydedildi.

Haberde; Napoli'nin listesinde Antonio Conte'nin dışında Simone Inzaghi, Rafa Benitez, Marco Giampaolo ve Unai Emery'nin olduğu belirtildi.



 

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