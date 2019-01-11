Flaş iddia: 'Neymar dönmek için yalvardı!'

Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar'ın, yaz transfer sezonunda Barcelona'ya dönmek için tüm şartları seferber ettiği ve telefonla aradığı iddia edildi.El Mundo'da yer alan habere göre Neymar, Barcelona'ya geri dönmek için yetkilileri 5 kez aradı ve yalvardı.Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru başlayan Neymar - Barcelona iddialarının ardından araya babasını sokan Neymar'ın, kendisini geri almaları için her yolu denediği aktarıldı.2017 yazında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e 222 milyon euroluk bedelle transferi gerçekleşen Neymar, bu olayın büyük bir hata olduğunu kabul ediyor.Öte yandan Brezilyalı yıldızın sorunları bununla sınırlı değil. Neymar'ın, Paris Saint Germain teknik direktörü homas Tuchel'in oynattığı futbolla ilgili de sıkıntılar yaşadığı ifade edildi.Brezilyalı futbolcu bu sezon PSG formasıyla çıktığı 21 maçta 18 gol atıp 9 asist yaptı.