  •  
    Beşiktaş'ta bir AYRILIK daha: Resmen açıklandı
  •  
    F.Bahçe de istemişti ve; Fabregas'ın yeni takımı
  •  
    Şenol Güneş'ten Serdar transferi için; "Olabilir"
  •  
    Comolli'nin SON GÜNE kadar bekleyeceği isim
  •  
    Derdiyok'tan G.Saray'ı ÇILDIRTACAK hamle!..

Flaş iddia: "Neymar dönmek için yalvardı!"

Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Flaş iddia: 'Neymar dönmek için yalvardı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2019 16:41
Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar'ın, yaz transfer sezonunda Barcelona'ya dönmek için tüm şartları seferber ettiği ve telefonla aradığı iddia edildi. 

El Mundo'da yer alan habere göre Neymar, Barcelona'ya geri dönmek için yetkilileri 5 kez aradı ve yalvardı.

Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru başlayan Neymar - Barcelona iddialarının ardından araya babasını sokan Neymar'ın, kendisini geri almaları için her yolu denediği aktarıldı.

2017 yazında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e 222 milyon euroluk bedelle transferi gerçekleşen Neymar, bu olayın büyük bir hata olduğunu kabul ediyor.

Öte yandan Brezilyalı yıldızın sorunları bununla sınırlı değil. Neymar'ın, Paris Saint Germain teknik direktörü homas Tuchel'in oynattığı futbolla ilgili de sıkıntılar yaşadığı ifade edildi.

Brezilyalı futbolcu bu sezon PSG formasıyla çıktığı 21 maçta 18 gol atıp 9 asist yaptı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için