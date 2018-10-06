Flaş iddia: 'Mourinho'nun görevine son verilecek'

Premier Lig'e kötü bir başlangıç yapan Manchester United'da Portekizli menajer Jose Mourinho için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Bir süredir eleştirilerin odak noktası olan Jose Mourinho için İngiliz basınından flaş bir son dakika haberi geçildi.
"SONUÇ NE OLURSA OLSUN..."
Mirror'da yer alan habere göre; Manchester United yönetimi, Newcastle maçından sonra sonuç ne olursa olsun Jose Mourinho'nun görevine son verme kararı aldı.
Haberde; Jose Mourinho'nun tazminatının ödeneceği ve milli ara döneminde menajer değişikliği yapılacağı belirtildi.
Manchester United, Premier Lig'de ilk haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle 10 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor.
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Bir süredir eleştirilerin odak noktası olan Jose Mourinho için İngiliz basınından flaş bir son dakika haberi geçildi.
"SONUÇ NE OLURSA OLSUN..."
Mirror'da yer alan habere göre; Manchester United yönetimi, Newcastle maçından sonra sonuç ne olursa olsun Jose Mourinho'nun görevine son verme kararı aldı.
Haberde; Jose Mourinho'nun tazminatının ödeneceği ve milli ara döneminde menajer değişikliği yapılacağı belirtildi.
Manchester United, Premier Lig'de ilk haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle 10 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın