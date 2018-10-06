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Flaş iddia: "Mourinho'nun görevine son verilecek"

Manchester United'ın yönetiminin, bu hafta oynanancak Newcastle United maçında ne sonuç alınırsa alınsın Jose Mourinho'nun görevine son vereceği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Flaş iddia: 'Mourinho'nun görevine son verilecek'
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06 Ekim 2018 01:53
Premier Lig'e kötü bir başlangıç yapan Manchester United'da Portekizli menajer Jose Mourinho için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bir süredir eleştirilerin odak noktası olan Jose Mourinho için İngiliz basınından flaş bir son dakika haberi geçildi.

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN..."

Mirror'da yer alan habere göre; Manchester United yönetimi, Newcastle maçından sonra sonuç ne olursa olsun Jose Mourinho'nun görevine son verme kararı aldı.

Haberde; Jose Mourinho'nun tazminatının ödeneceği ve milli ara döneminde menajer değişikliği yapılacağı belirtildi.

Manchester United, Premier Lig'de ilk haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle 10 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor.



 

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