Flaş iddia: 'Mourinho'nun görevine son verilecek'

Premier Lig'e kötü bir başlangıç yapanPortekizli menajeriçin flaş bir iddia ortaya atıldı.Bir süredir eleştirilerin odak noktası olan Jose Mourinho için İngiliz basınından flaş bir son dakika haberi geçildi.Mirror'da yer alan habere göre; Manchester United yönetimi, Newcastle maçından sonra sonuç ne olursa olsun Jose Mourinho'nun görevine son verme kararı aldı.Haberde; Jose Mourinho'nun tazminatının ödeneceği ve milli ara döneminde menajer değişikliği yapılacağı belirtildi.Manchester United, Premier Lig'de ilk haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle 10 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor.