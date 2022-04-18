Flaş iddia: Küme düşme kaldırılıyor!

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılacağı iddia edildi. Beyaz TV'nin haberine göre, bu sezon Süper Lig'de küme düşürülme kesin olarak kaldırılacak.



Beyaz Futbol'da ismi verilmeyen bir TFF yöneticisinin açıklamasına yer verilirken, yöneticinin, "Küme düşmenin kaldırılması olayı sezon sonunda kamuoyundan gelecek istek ve tepkilere göre değerlendirilebilir" ifadeleri kullanıldı.



Haberde TFF'nin de küme düşmenin kaldırılmasına sıcak baktığı belirtildi.



Öte yandan programda yine ismi verilmeyen bir kulüp başkanının sözleri ise şu şekilde: "Bu ligde şaibe olduğu ortada TFF Başkanı gitti, 13 hakeme el çektirildi ve sonunda MHK Başkanı da istifa etti. Bu şartlarda sadece Trabzonspor'un şampiyonluğu kabul edilip küme düşme kaldırılmalıdır. Lig sonunda düşen 4 takıma, şehre gerçekten yazık olacak. Şu an adımın kullanılmasını istemiyorum ama sezon bitince öyle bir konuşacağım ki yer yerinden oynayacak"



Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda da pandemi nedeniyle küme düşme kaldırılmıştı.





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