FLAŞ iddia: "Kulüpler, TFF'nin istifasını istiyor"

Gazeteci Halil Özer, Kulüpler Birliği toplantısında yaklaşık 14-15 kulübün, Türkiye Futbol Federasyonu'nun istifa etmesini istediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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FLAŞ iddia: 'Kulüpler, TFF'nin istifasını istiyor'
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13 Aralık 2023 13:12
Son güncelleme 13 Aralık 2023 13:26
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı "ligleri süresiz erteleme" kararının etkileri sürüyor.

Gelişmeler üzerine Kulüpler Birliği'nin nasıl bir tavır alacağı merakla beklenirken, Milliyet Gazetesi yazarı Halil Özer'den çarpıcı bir iddia geldi.

Özer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kulüplerin çoğunun TFF'nin istifasını istediğini aktardı ve şu ifadeleri kullandı;

"Kulüpler Birliği toplantısından enteresan kararlar çıkabilir. Şu anda yaklaşık 14-15 kulüp TFF'nin istifasını istiyor. Bakalım ne olacak?"

TOPLANTIYA BAKAN DA KATILACAK
Kulüpler Birliği'nin konu ile ilgili toplantısı çarşamba günü (bugün) saat 14:00'te başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Osman Aşkın Bak, bugünkü Kulüpler Birliği Toplantısına katılacak.

 
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