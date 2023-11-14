Flaş iddia: Ghezzal futbolu mu bırakıyor?

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok üzgün olduğu ve yakın çevresiyle yaptığı konuşmada "Futbolu bırakabilirim' dediği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Flaş iddia: Ghezzal futbolu mu bırakıyor?
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14 Kasım 2023 11:11
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Başakşehir maçının 41. dakikasında sakatlanan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil olmuştu. Ancak maçın ikinci yarısına çıkamayan futbolcu ile ilgili teknik direktör Rıza Çalımbay, Ghezzal'ın ağlayarak oynamayacağını söylediğini dile getirmişti.

''FUTBOLU BIRAKABİLİRİM''

31 yaşındaki yıldızın özellikle son iki sezonda geçirdiği sakatlıklar ve Başakşehir maçında yaşanan olayın ardından flaş bir karar aldığı öne sürüldü.

İddiaya göre Cezayirli futbolcunun yakın çevresiyle yaptığı konuşmada "Sürekli sakatlıklar yaşanıyorum bu şekilde devam ederse futbolu bırakabilirim" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

Uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen tecrübeli yıldızın tedavisine milli arada devam edilecek.

'GERİ DÖNECEĞİM' DEDİ

Ghezzal  Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Maçta oynama kararını ben aldım. Bunun için sağlık ekibini suçlayamayız. Hayal kırıklığınızı anlıyorum ama bu riski aldığım için de özür dilemeyeceğim. Geri döneceğim" dedi. 



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